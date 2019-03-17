Появилось видео, как самосвал устроил групповое ДТП на Карельском проспекте

В аварии с участием самосвала и двух легковушек в Петрозаводске пострадала девушка.

Напомним, ДТП произошло в минувшую субботу у дома №14 по Карельскому проспекту. По сообщению Госавтоинспекции Карелии, 37-летний водитель, управляя автомобилем "Скания", совершил наезд на стоящий внедорожник "Рено Дастер", который отбросило на автомобиль "Ниссан".

В результате происшествия 22-летней пассажирке "Ниссана" была оказана медицинская помощь, пишет ДТП ПТЗ.

Момент аварии попал в объектив камеры компьютерной сети Сампо.ру.