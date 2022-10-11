Появилось видео с места ДТП в Петрозаводске, где под колесами иномарки погибла пенсионерка

В соцсети опубликовали видео смертельного ДТП на Зареке.

В паблике "Подслушано у водителей Птз и Карелии" опубликовали видео ДТП, которое произошло 9 ноября в 17.26 на улице Луначарского, где 49-летняя женщина на иномарке сбила 75-летнюю пенсионерку. От полученных травм пожилая петрозаводчанка скончалась в больнице.

В объектив камеры наружного наблюдения компании "Сампо.ру" попал момент смертельного ДТП.