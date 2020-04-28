Появилось видео столкновения легковушки и мотоцикла в городе бумажников Карелии

В ДТП, произошедшем 28 ноября в Кондопоге, пострадал мотоциклист.

Напомним, авария произошла в минувший вторник в районе дома № 29 по улице Бумажников 27-летний водитель автомобиля Opel при выезде с прилегающей территории не предоставила преимущество в движении мотоциклу Honda, который двигался по главной дороге.

В результате столкновения (мотоцикл - передней стороной, легковой автомобиль - левым бортом) мотоциклиста отбросило в сторону, пишет ДТП ПТЗ.

В результате столкновения 32-летний водитель мотоцикла получил травмы, ему оказана медицинская помощь.

Момент аварии попал в объектив камеры компании "Ситилинк".

Ранее внедорожник опрокинулся на трассе в Карелии – трое человек пострадали.