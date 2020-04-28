890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Карелии построили станцию очистки сточных вод 1
28.04.2020 16:42
Ипотека сегодняшнего дня: новые реалии и новые условия
Сегодня 09:00
Новостройки на месте "деревяшек" должны преобразить расширенный центр Петрозаводска 16
28.04.2020 11:55
В Финляндии вышла книга об истории Сортавалы 3
28.04.2020 12:50
Петрозаводск украшают к 9 Мая (ФОТО и ВИДЕО) 9
28.04.2020 16:17
Осужденный в Карелии выбил себе отпуск через прокуратуру 2
28.04.2020 16:38
Путин продлил режим карантина из-за коронавируса до конца майских праздников 22
28.04.2020 17:46
УФАС предписало пересмотреть решение, кто будет ремонтировать дороги Петрозаводска 4
28.04.2020 15:04

Появилось видео столкновения легковушки и мотоцикла в городе бумажников Карелии

Новости. Происшествия
09:43, 29 Апреля 2020
фото: © ГИБДД Карелии
Загрузка...

В ДТП, произошедшем 28 ноября в Кондопоге, пострадал мотоциклист.

Напомним, авария произошла в минувший вторник в районе дома № 29 по улице Бумажников 27-летний водитель автомобиля Opel при выезде с прилегающей территории не предоставила преимущество в движении мотоциклу Honda, который двигался по главной дороге.

В результате столкновения (мотоцикл - передней стороной, легковой автомобиль - левым бортом) мотоциклиста отбросило в сторону, пишет ДТП ПТЗ.

В результате столкновения 32-летний водитель мотоцикла получил травмы, ему оказана медицинская помощь.

Момент аварии попал в объектив камеры компании "Ситилинк".

Ранее внедорожник опрокинулся на трассе в Карелии – трое человек пострадали.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.04.2020, 11:47
Запутавшемуся на дороге в Карелии водителю фуры грозит лишение прав
25.04.2020, 10:49
В Карелии очаги COVID-19 выявлены в девяти семьях
28.04.2020, 10:42
В Мурманской области коронавирус диагностировали более чем у тысячи человек
27.04.2020, 09:45
Шесть новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Карелии
26.04.2020, 09:11
За сутки в Карелии у 12 человек выявили коронавирус
24.04.2020, 08:55
Парфенчиков продлил ограничительные меры в Карелии из-за коронавируса

Аналитика

28.04.2020 10:03
Обществоведение
Главврач Кондопожской ЦРБ: "Мы находимся в состоянии повышенной готовности" 4
Главный врач Кондопожской ЦРБ Людмила Егорова рассказала о работе больницы и помощи от Кондопожского ЦБК в период пандемии коронавируса.
"Ничего больше не просим от этого государства!" 14
27.04.2020 12:55
Под прикрытием эпидемии 8
23.04.2020 14:05
Геннадий Боднарчук: "Ставку ЕНВД для малого и среднего бизнеса Петрозаводска необходимо снизить в два раза" 5
22.04.2020 16:37
Красивая жизнь Кайдалова 14
22.04.2020 11:37
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:00
Без политики
Ипотека сегодняшнего дня: новые реалии и новые условия
Недвижимость – один из лучших способов вложения и сохранения денег.
Защити себя от обстоятельств
23.04.2020 10:25
Эхо Сандармоха? 14
21.04.2020 16:07
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»