Появился дополнительный поезд по маршруту «Петрозаводск — Москва через Санкт-Петербург»

Для перевозки пассажиров назначен дополнительный скорый поезд № 221-А «Петрозаводск — Москва через Санкт-Петербург».

Поезд отправляется из Петрозаводска с 4 июля по 8 августа один раз в неделю, по вторникам.



Отправление из карельской столицы в 16:32, прибытие в Петербург-Ладожский в 23.40.



Отправление из Петербурга по средам в 01.53, 19 июля и 2 августа — в 00.32; прибытие на Ленинградский вокзал Москвы по средам в 10.16 (19 июля и 2 августа — в 12.00).



В составе поезда — купейные и плацкартные вагоны, в основном оборудованные биотуалетами и кондиционерами, хотя есть и отдельные вагоны без этих удобств. Имеются вагоны с услугой перевозки животных, говорится в сообщении портала «Петрозаводск транспортный».



«Необходимо также отметить, что поезд составляет неплохую альтернативу вечерней «Ласточке» на Питер. Тем более, что стоимость проезда от столицы Карелии до СПб в плацкарте этого поезда, без постельного белья, оказывается даже дешевле проезда в «Ласточке» почти на 200 рублей», - сказано в сообщении.



Например, на 11 июля цена проезда составит 1 432 рубля (без биотуалета и кондиционера, это плацкартный вагон № 3) против 1625,7 рубля в сидячем вагоне «Ласточки».