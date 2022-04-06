Появился прогноз «практически моментального» снижения ставок по ипотеке

Банки отреагируют на снижение ключевой ставки ЦБ до 17% практически моментально, уменьшив ставки по ипотеке сразу на 3 процентных пункта.

Об этом сообщил «РИА Новости» главный эксперт компании «Русипотека» Сергей Гордейко.

Ранее Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 17% годовых с 20% с 11 апреля 2022.

По словам Гордейко, на льготных ипотечных программах данное снижение никак не отразится. В случае со стандартными программами банки могут понизить ставки сразу на 3 процентных пункта, причем довольно оперативно.

«В последнее время банки принимали такие решения быстро. В данном случае на это может уйти всего один день», — сказал он.

При этом Гордейко отметил, что спрос на ипотеку может возрасти не только из-за непосредственного снижения ставок. Со ставками свыше 20% банки не могут позволить себе выдачу кредитов на длительные сроки, теперь же начнут возвращаться к 15-20 годам, что и привлечет новых клиентов, пояснил эксперт.

При этом Гордейко отметил, что спрос на ипотеку может возрасти не только из-за непосредственного снижения ставок. Со ставками свыше 20% банки не могут позволить себе выдачу кредитов на длительные сроки, теперь же начнут возвращаться к 15-20 годам, что и привлечет новых клиентов, пояснил эксперт.