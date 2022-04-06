890x80
Реклама
Центр поддержки экспорта продлевает прием заявок на конкурс «Экспортер года»
06.04.2022 13:12
YouTube в России могут заблокировать. Переезжаем на RuTube?
30.03.2022 14:43
Эксперт назвал реальный курс рубля к доллару
Сегодня 00:10
«Ласточка» из Петрозаводска в Санкт-Петербург застряла на перегоне Ладва – Токари на 4 часа
10.04.2022 21:08

Появился прогноз «практически моментального» снижения ставок по ипотеке

Новости. Общество
09:00, 11 Апреля 2022
фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС

Новости партнеров

Банки отреагируют на снижение ключевой ставки ЦБ до 17% практически моментально, уменьшив ставки по ипотеке сразу на 3 процентных пункта.

Об этом сообщил «РИА Новости» главный эксперт компании «Русипотека» Сергей Гордейко.

Ранее Банк России принял решение снизить ключевую ставку до 17% годовых с 20% с 11 апреля 2022.

По словам Гордейко, на льготных ипотечных программах данное снижение никак не отразится. В случае со стандартными программами банки могут понизить ставки сразу на 3 процентных пункта, причем довольно оперативно.

«В последнее время банки принимали такие решения быстро. В данном случае на это может уйти всего один день», — сказал он.

При этом Гордейко отметил, что спрос на ипотеку может возрасти не только из-за непосредственного снижения ставок. Со ставками свыше 20% банки не могут позволить себе выдачу кредитов на длительные сроки, теперь же начнут возвращаться к 15-20 годам, что и привлечет новых клиентов, пояснил эксперт.

При этом Гордейко отметил, что спрос на ипотеку может возрасти не только из-за непосредственного снижения ставок. Со ставками свыше 20% банки не могут позволить себе выдачу кредитов на длительные сроки, теперь же начнут возвращаться к 15-20 годам, что и привлечет новых клиентов, пояснил эксперт.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
07.04.2022, 13:56
Цены на сахар в Карелии поставили новый рекорд
05.04.2022, 19:06
Прохожий рухнул на тротуар в Петрозаводске и две «скорые» не смогли его спасти (ВИДЕО)
07.04.2022, 08:05
Обвиняемый в 16 преступлениях экс-следователь Следкома Карелии предстанет перед судом
06.04.2022, 06:40
Жители Петрозаводска пожаловались на экскременты работниц ларька, вылитые на газон (ФОТО)
09.04.2022, 10:15
В Карелии худрук и замдиректора «Кантеле» покинули ансамбль
06.04.2022, 16:16
Готовится отмена бумажных квитанций по оплате услуг ЖКХ

Чтиво

05.04.2022 17:04
Без политики
«Если дети играют в войнушку, это не страшно, игра — это способ исцеления»
Как себя вести взрослым, чтобы помочь детям пережить это сложное время, — советы детского и семейного психолога из Карелии.
YouTube в России могут заблокировать. Переезжаем на RuTube?
30.03.2022 15:22
Актерам раздали маски
29.03.2022 15:09
архив чтиво

Медиа

«Карелия-2022» Международный чемпионат по зимнему плаванию в Петрозаводске на льду Онежского озера
25.03.2022 17:09
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.