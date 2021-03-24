Появился список территорий для благоустройства, которые могут выбрать жители Петрозаводска

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" позволит благоустроить 7 территорий Петрозаводска – выбрать их могут сами жители города.

Всего в список для голосования включено 14 парков, скверов, аллей и других территорий:

- Территория в районе дома № 7 по ул. Труда;

- Территория в районе дома № 6 по ул. Крылова;

- Территория в районе дома № 7 по ул. Софьи Ковалевской;

- Территория в районе дома № 40 по Берёзовой аллее;

- Аллея Алексея Сиверикова;

- Кукковский сквер;

- Территория в районе дома № 14 по ул. Ключевой;

- Спортивный сквер;

- Калининская аллея;

- Якорный парк;

- Сквер Маршала Мерецкова;

- Губернаторский сад;

- Территория в районе дома № 40 по Октябрьскому проспекту;

- Сквер Черёмушки."

В интернете размещен ролик о предстоящем голосовании.

Голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая 2021 года на федеральном портале проекта: 10.gorodsreda.ru.

Принять участие в голосовании смогут граждане от 14 лет. Регистрация на сайте проходит через "Госуслуги". Скоро на новом портале появится информация обо всех объектах, за которые можно проголосовать.