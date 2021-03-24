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Появился список территорий для благоустройства, которые могут выбрать жители Петрозаводска

Новости. Общество
15:18, 25 Марта 2021
фото: © кадр из видео
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Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" позволит благоустроить 7 территорий Петрозаводска – выбрать их могут сами жители города.

Всего в список для голосования включено 14 парков, скверов, аллей и других территорий:

- Территория в районе дома № 7 по ул. Труда;
- Территория в районе дома № 6 по ул. Крылова;
- Территория в районе дома № 7 по ул. Софьи Ковалевской;
- Территория в районе дома № 40 по Берёзовой аллее;
- Аллея Алексея Сиверикова;
- Кукковский сквер;
- Территория в районе дома № 14 по ул. Ключевой;
- Спортивный сквер;
- Калининская аллея;
- Якорный парк;
- Сквер Маршала Мерецкова;
- Губернаторский сад;
- Территория в районе дома № 40 по Октябрьскому проспекту;
- Сквер Черёмушки."

В интернете размещен ролик о предстоящем голосовании.

Голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая 2021 года на федеральном портале проекта: 10.gorodsreda.ru.

Принять участие в голосовании смогут граждане от 14 лет. Регистрация на сайте проходит через "Госуслуги". Скоро на новом портале появится информация обо всех объектах, за которые можно проголосовать.

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