890x80
Реклама
Хватит кормить Москву! Наши деньги должны работать на нас! (ВИДЕО)
09.09.2021 15:03
Новому Законодательному собранию – НОВЫЕ ЛЮДИ! (ВИДЕО)
10.09.2021 14:04
Общественная палата Карелии провела учёбу с блогерами-наблюдателями
12.09.2021 17:19
Проголосовать можете так, как вам удобно
12.09.2021 17:04
Кто будет наблюдать за ходом голосования на сентябрьских выборах?
12.09.2021 16:50
Питкярантский район - это музей под открытым небом (ВИДЕО)
11.09.2021 22:48
Пряжинский район - удивительное место, где дружно сосуществуют многие национальности (ВИДЕО)
11.09.2021 22:40
В Карелии собирают добровольцев для поиска молодого человека, пропавшего два месяца назад 1
Сегодня 06:50
В Петрозаводске команда по американскому футболу открывает бесплатную Школу новичков
13.09.2021 18:20
Правительство поддержит идею об отмене обязательного техосмотра
13.09.2021 21:30
Карельская старина и виртуальная реальность
Новое
Сегодня 15:32
В Петрозаводске разыскивают подростков, подозреваемых в краже дорогого микрофона (ВИДЕО)
Сегодня 12:56
В Белоруссии установили памятник картошке — пользователи сети смеются
13.09.2021 19:30
Выборы: прийти и проголосовать
Сегодня 13:31

Появление виртуального рубля важнее полета Гагарина в космос, заявил миллиардер Дерипаска

Новости. Экономика
16:33, 14 Сентября 2021
фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Новости партнеров

Миллиардер Олег Дерипаска заявил, что запланированный на 2022 год запуск цифрового рубля важнее, чем полет Юрия Гагарина в космос.

Как сообщает РБК, об этом бизнесмен заявил в своем Telegram-канале, комментируя «Стратегию развития финансового рынка», которую Банк России и Минфин представили 13 сентября. В документе сказано, что цифровой рубль как третья форма денег будет запущен до 2030 года.

«Он нужен был еще 2 года назад… А в следующем году, после запуска цифрового юаня, уже просто позорно будет не запустить», — написал миллиардер.

В начале сентября Дерипаска утверждал, что цифровой рубль позволит защитить инвестиции в условиях санкционных войн. По его мнению, выпуск цифрового рубля позволит завершить цифровую трансформацию национальной экономики.

Цифровой рубль — дополнительная форма российской национальной валюты, которая будет эмитироваться Банком России. Он сочетает в себе свойства наличных и безналичных рублей. Как и безналичные деньги, цифровой рубль делает возможными дистанционные платежи и расчеты онлайн. С другой стороны, как и наличные, он может использоваться в офлайн-режиме — при отсутствии доступа к интернету.

Банк России планирует начать тестировать цифровой рубль в 2022 году. Для этого к концу текущего года будет представлен прототип платформы новой валюты.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.09.2021, 12:03
Участники известной в Карелии банды «карловских» снялись в фильме «Брат»
12.09.2021, 15:07
Очевидцы рассказали о гибели женщины, выпавшей из окна в Петрозаводске
13.09.2021, 17:17
Следком рассказал подробности трагедии в Петрозаводске, где женщина выпала из окна
07.09.2021, 06:40
В Карелии губернаторский канал покажет «боевик» про Парфенчикова (ВИДЕО 18+)
07.09.2021, 18:15
В Петрозаводске начинается отопительный сезон
12.09.2021, 09:47
Колонна мотоциклистов спровоцировала ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»