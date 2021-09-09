Появление виртуального рубля важнее полета Гагарина в космос, заявил миллиардер Дерипаска

Миллиардер Олег Дерипаска заявил, что запланированный на 2022 год запуск цифрового рубля важнее, чем полет Юрия Гагарина в космос.

Как сообщает РБК, об этом бизнесмен заявил в своем Telegram-канале, комментируя «Стратегию развития финансового рынка», которую Банк России и Минфин представили 13 сентября. В документе сказано, что цифровой рубль как третья форма денег будет запущен до 2030 года.

«Он нужен был еще 2 года назад… А в следующем году, после запуска цифрового юаня, уже просто позорно будет не запустить», — написал миллиардер.



В начале сентября Дерипаска утверждал, что цифровой рубль позволит защитить инвестиции в условиях санкционных войн. По его мнению, выпуск цифрового рубля позволит завершить цифровую трансформацию национальной экономики.



Цифровой рубль — дополнительная форма российской национальной валюты, которая будет эмитироваться Банком России. Он сочетает в себе свойства наличных и безналичных рублей. Как и безналичные деньги, цифровой рубль делает возможными дистанционные платежи и расчеты онлайн. С другой стороны, как и наличные, он может использоваться в офлайн-режиме — при отсутствии доступа к интернету.



Банк России планирует начать тестировать цифровой рубль в 2022 году. Для этого к концу текущего года будет представлен прототип платформы новой валюты.