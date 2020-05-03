Заведующий реанимацией монопрофильного центра по лечению коронавирусной инфекции в Карелии Алексей Жидков рассказал о работе в условиях эпидемии.

Алексей Жидков работает реаниматологом уже тридцать лет, и примерно четверть века – в инфекционной реаниматологии. Он возглавляет отделение реанимации в госпитале для ветеранов, где развернут монопрофильный центр лечения больных коронавирусом.

- Готовы ли Вы к пиковой нагрузке? И что для Карелии и для госпиталя будет считаться пиковой нагрузкой?

- Тут нужно разделять: готовность материально-техническая – это одно, а человеческая, кадровая – это другое.

Конечно, у нас есть надежда, что все будет развиваться достаточно плавно. Материально-техническая готовность у нас на высоком уровне. Это 100-120 обычных коек и 25 реанимационных. Все койки оснащены, мы готовы работать. При большом потоке больных может возникнуть недостаток кадров.

Что будем делать? Порядка 20-25 тяжелых пациентов и 100 пациентов средней тяжести мы можем взять на себя. При большом количестве больных подключатся другие стационары, поэтому эти цифры и в два, и в три раза увеличатся, если нужно.

Если вдруг эпидемия начнет развиваться по негативному сценарию, то и кадровый вопрос мы решим. Подключится резерв. Это как на войне: пойдем не на жизнь, а на смерть бороться, и все! И днем, и ночью!

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