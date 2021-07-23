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«Пойдем, поприветствуем «Рыбнадзора»: какие памятники имеют историческое значение для Петрозаводска

Новости. Общество
14:41, 24 Июля 2021
фото: Из фотоархива Бориса Семенова

Петрозаводские памятники времен СССР хранят память о времени и людях, которых кому-то хотелось бы забыть, «вымарать» из людской памяти.

Так считает известный карельский писатель Армас Машин.

О самых известных памятниках деятелям советского времени он написал в своей статье «Люди и монументы».

Особенное, личное отношение у него к памятнику Куусенину, который в народе окрестили «Рыбнадзором» за то, что он повернут лицом к набережной Онежского озеру.

«Когда финские гости шутили про памятник Куусинену: «Пойдем, поприветствуем «Рыбнадзора», я обычно отвечал: «Хорошо, пойдем поприветствуем самого влиятельного финна во всемирной истории». Что тут возразишь: Отто Куусинен входил в число высших руководителей СССР — ядерной сверхдержавы, с которой считался весь мир. Урна с прахом великого финна О. Куусинена покоится на Красной площади, в Кремлевской стене», — вспоминает Машин.

О других памятникам эпохи СССР, которые писатель считает знаковыми для Петрозаводска, читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-07-24 15:01:43
Не шутили так финские гости. Инфантильные студентишки типа армаса машина придумали эту байку про рыбнадзора, чтобы жвачку у туристов попрошайничать.. Один идиот сказал, остальные поддержали. Что с сопляков того времени взять...
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