«Пойдем, поприветствуем «Рыбнадзора»: какие памятники имеют историческое значение для Петрозаводска

Петрозаводские памятники времен СССР хранят память о времени и людях, которых кому-то хотелось бы забыть, «вымарать» из людской памяти.

Так считает известный карельский писатель Армас Машин.

О самых известных памятниках деятелям советского времени он написал в своей статье «Люди и монументы».

Особенное, личное отношение у него к памятнику Куусенину, который в народе окрестили «Рыбнадзором» за то, что он повернут лицом к набережной Онежского озеру.

«Когда финские гости шутили про памятник Куусинену: «Пойдем, поприветствуем «Рыбнадзора», я обычно отвечал: «Хорошо, пойдем поприветствуем самого влиятельного финна во всемирной истории». Что тут возразишь: Отто Куусинен входил в число высших руководителей СССР — ядерной сверхдержавы, с которой считался весь мир. Урна с прахом великого финна О. Куусинена покоится на Красной площади, в Кремлевской стене», — вспоминает Машин.

О других памятникам эпохи СССР, которые писатель считает знаковыми для Петрозаводска, читайте здесь.