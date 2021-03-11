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Пока власти думают, как сдержать цены на бензин, они снова выросли в Петрозаводске

Новости. Общество
09:26, 12 Марта 2021
фото: © Донат Сорокин/ТАСС
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Бензин автомобильных марок АИ-92 и АИ-95 в Петрозаводске за неделю подорожал на 0,1% - рост цен не останавливается с начала года.

Последние данные опубликовал Карелиястат по результатам мониторинга потребительских цен за период с 2 по 9 марта.

АИ-92 подорожал до 45 рублей 10 копеек, АИ-95 – до 47 рублей 87 копеек.

Цена на АИ-98 и дизельное топливо за неделю не изменилась, но это неоднократно происходило в предыдущие отчетные периоды.

В начале марта правительство  России пообещало откорректировать стоимость топлива.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Бриг
2021-03-12 09:49:30
Никто ничего не сдерживает . олигархи грабят страну и обдирают население как липку , а потом на это изъятое бабло стоят дворцы и яхты , выводят за бугор к своим семьям . В клептократии по другому быть не может .
David .
2021-03-12 09:55:08
Бриг, Ни кто ни кого не грабит. Ты просто собственность.
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