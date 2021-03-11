Пока власти думают, как сдержать цены на бензин, они снова выросли в Петрозаводске

Бензин автомобильных марок АИ-92 и АИ-95 в Петрозаводске за неделю подорожал на 0,1% - рост цен не останавливается с начала года.

Последние данные опубликовал Карелиястат по результатам мониторинга потребительских цен за период с 2 по 9 марта.

АИ-92 подорожал до 45 рублей 10 копеек, АИ-95 – до 47 рублей 87 копеек. Цена на АИ-98 и дизельное топливо за неделю не изменилась, но это неоднократно происходило в предыдущие отчетные периоды. В начале марта правительство России пообещало откорректировать стоимость топлива. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".