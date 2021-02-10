"Покатушки на ватрушках" устроят в День влюбленных в Петрозаводске

В столице Карелии 14 февраля состоится Зимняя детская олимпиада "Маленький Чемпион", сообщили в Минспорта Карелии.

Олимпиада "Маленький Чемпион" пройдет в Петрозаводске в пятый раз. 14 февраля любители активного отдыха смогут помериться силами в четырёх видах соревнований: "Покатушки на ватрушках" (для семей с детьми от 6 месяцев до 7 лет), "Детский биатлон" (для семей с детьми от 3 до 10 лет), "Лыжные гонки" (для детей от 3 до 10 лет), "Командные лыжи" (для семей с детьми от 5 до 10 лет).

Состязания пройдет на стадионе "Спартак".

Заявки на участие в Зимней Олимпиаде принимаются до 19 часов 12 февраля, количество мест в дисциплинах ограничено.

Семейный праздник организован Детским спортивным движением "Маленький Чемпион" (АНО "Центр организации мероприятий "Поколение Будущего") при поддержке Олимпийского Совета Республики Карелии, Центра спортивной подготовки и Фонда президентских грантов.

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Ранее сообщалось, фестиваль KareliaSkiFest соберет в Петрозаводске более тысячи участников из 41 региона России.