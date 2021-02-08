Фестиваль KareliaSkiFest соберет в Петрозаводске более тысячи участников из 41 региона России

Международный фестиваль зимних видов спорта KareliaSkiFest стартует в Петрозаводске 22 февраля, сообщили в Минспорте Карелии.

В Петрозаводске 22-23 февраля уже в пятый раз пройдет международный фестиваль зимних видов спорта KareliaSkiFest. На фестиваль уже зарегистрировались более тысячи участников из 41 региона России.

В программе мероприятия - лыжные марафоны серии RussiaLoppet на 50 километров коньковым и классическим стилем. А также лыжное путешествие на 25 километров, 10 километров свободным и классическим стилями. Детские гонки на 3 километра и 500 метров. Заезды участников с собаками в дисциплинах скиджоринг, упряжки-"двойки" и упряжки-"четверки". Кроме этого организаторы подготовили заезды на традиционных и современных финских санях.

Напомним, RussiaLoppet – элитная серия любительских лыжных марафонов и насчитывает 36 марафонов по всей стране. KareliaSkiFest – это формат доступный каждому. Лыжная трасса фестиваля уходит почти из самого центра столицы Карелии и простирается далеко за ее пределы. На финише лыжных дисциплин каждый участник получит памятный сувенир от партнеров фестиваля.