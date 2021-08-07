Показатели кишечной палочки в почве на пляже в Петрозаводске в 100 раз превышают норму

Роспотребнадзор проверил качество воды и почвы в излюбленных местах отдыха у жителей столицы Карелии.

По сообщению Управления Роспотребнадзора по республике, еще в июне ведомство проводило мониторинг качества воды и почвы в рекреационных зонах Петрозаводска. Было установлено, что одна проба почвы не соответствует требованиям санитарного законодательства - в зоне отдыха у воды в местечке Пески индекс бактерий группы кишечной палочки составил 1000 кл в 1 г. При этом гигиеническмй норматив составляет не более 10 кл в 1 г.

Информация о качестве почвы в местах отдыха у воды доведена до сведения администрации города для рассмотрения и принятия мер.

Ранее сообщалось, глава Петрозаводска с инициативной группой горожан посетили пляж Пески, где завершены строительные работы по благоустройству территории. Там появились детский скалодром, модные лежаки, волейбольная сетка, раздевалки, качели, скамейки и урны.