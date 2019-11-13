Показатели по двум нацпроектам в Карелии оказались под угрозой срыва

Власти Карелии попросили правительство России скорректировать ряд целевых показателей по двум национальным проектам из-за риска недостижения плановых значений по ним.

Власти Карелии направили обращение в правительство страны с просьбой откорректировать плановые значения нескольких показателей по национальным проектам "Демография" и "Международная кооперация и экспорт". Об этом сообщил на совещании с участием депутатов Заксобрания и членов правительства республики представитель главы Карелии в республиканском парламенте Юрий Шабанов.

"Ряд показателей имеет риск недостижения плановых значений по объективным причинам. Направлено обращение в правительство РФ и федеральные органы исполнительной власти о корректировке плановых значений...", - заявил Шабанов.

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