Покинувший правительство Карелии Глеб Суржко ушел в частный бизнес

Экс-председатель Госкомитета республики по ценам и тарифам глеб Суржко вернулся в юридическую компанию ООО "Суржко, Кульпекша и партнеры".

Об этом сообщается в паблике компании.

"С сегодняшнего дня с нами возобновляет сотрудничество Глеб Анатольевич Суржко", - отмечается в сообщении.

В компании рассказали, что за последний Суржко в должности Председателя Госкомитета совершенствовал квалификацию, получив опыт неоднократного успешного представительства в Верховном Суде РФ, арбитражных судах Москвы.

Глеб Суржко имеет опыт работы в органах прокуратуры в сфере защиты прав граждан и организаций, несколько лет возглавлял юридическую службу Петрозаводского городского Совета, работал в ресурсоснабжающих организациях города, эффективно руководил Комплексным расчетным центром Петрозаводска.

Напомним, что исполняющим обязанности руководителя ведомства является заместитель Суржко Тимофей Крюков.