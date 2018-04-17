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Новости. Общество
20:20, 17 Апреля 2018

Поклонников развеселили откровенные фото Рианны в полупрозрачном "мешке для картошки"

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Американская певица Рианна поделилась с подписчиками фотографиями в костюме, выбранном для участия в фестивале Coachella. Необычный наряд, через который просвечивала грудь звезды, оставил поклонников в недоумении.

Как отмечает Life, Рианна нередко выкладывает в Instagram откровенные снимки, и, как правило, они собирают лишь восторженные комментарии. Но на этот раз что-то пошло не так.


фото: instagram.com/badgalriri

"Прости, девочка, но видок так себе", "Похоже, это упаковочная бумага из IKEA", "Это похоже на мешок для картошки", - написали фанаты, комментируя ее свежие снимки.

Но нашлись и те, кто вступился за певицу: "Она сумела бы вытянуть собой даже мешок для картошки", "Мне нравится это фото, потому что оно заставляет меня смеяться".  


фото: instagram.com/badgalriri

В сумме необычная фотосессия набрала больше 7 миллионов лайков и десятки тысяч комментариев, констатирует издание.

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