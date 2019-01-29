Поклонская назвала национальную идею для России

Депутат Госдумы Наталья Поклонская на встрече со студентами в рамках федерального образовательного проекта "Диалог на равных" рассказала, что, по ее мнению, может стать национальной идеей для России.

"Основная национальная идея — это, безусловно, наш патриотизм. Это не просто слово "патриотизм", это то, что должно быть в каждом из нас. Это любовь к родине и ее защита. Все должны понимать — и иностранцы, и мы сами для себя, — что за родину мы будем стоять и не будем молчать, мы будем защищать ее. Родина — это все. Это вся наша история".

По ее мнению, национальной идеей может стать и здоровый образ жизни, передает РИА Новости.

Выступая перед студентами, политик заявила, что развитие Украины возможно только вместе с Россией.

"Русский, украинец — это один народ. Одна вера, история, гордость. Одни традиции, культура, истоки. Я вообще считаю, что развитие Украины невозможно без России. Она может развиваться только в тандеме с Россией. Россия тоже будет быстрее развиваться, если будем находиться в тандеме с Украиной", — сказала Поклонская.

По ее словам, нынешнюю Украину превратили в "посмешище".

"Это сделали те, кто желает навредить России через Украину и противопоставить братские народы", — заключила депутат.