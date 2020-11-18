Покупателей без масок ловят в магазинах Петрозаводска

В торговых центрах столицы Карелии продолжаются проверки на соблюдение мер против коронавируса.

Сотрудники Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения в минувшую среду проверили, как соблюдаются меры, установленные распоряжением главы Карелии и Роспотребнадзором в связи с распространением коронавируса, в торговых центрах "Лотос Плаза" и "Тетрис". Ни в одном из 9-ти магазинов нарушений не выявлено, сообщается на сайте правительства Карелии.

Одновременно с этим проводилась проверка соблюдения покупателями масочного режима. Зафиксированы три случая нахождения петрозаводчан в общественных местах без масок. Уполномоченными сотрудниками составлены 3 протокола об административном правонарушении.

Проверочные мероприятия продолжатся.

Ранее глава Карелии отменил скандальные ограничения в общественном транспорте Петрозаводска.