890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Новые мутации коронавируса выявили в 13 российских регионах 1
18.11.2020 19:40
В Карелии больные коронавирусом продолжают умирать 7
Сегодня 09:37
Карелия стала лидером российских регионов по суточному приросту заболеваемости ковидом 13
18.11.2020 19:10
Полиция Петрозаводска ищет двух молодых людей, которые вытащили пассажира из автобуса и избили его 10
18.11.2020 16:45
Два грузовика столкнулись на скользкой дороге в Карелии (ФОТО)
18.11.2020 18:01
Россыпнов ответил на вопрос о "выкрутасах" с новыми квартирами при расселении "аварийки" в Карелии 3
18.11.2020 14:32

Покупателей без масок ловят в магазинах Петрозаводска

Новости. Общество
12:52, 19 Ноября 2020
фото: © Госкомитет Карелии
Загрузка...

В торговых центрах столицы Карелии продолжаются проверки на соблюдение мер против коронавируса.

Сотрудники Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения в минувшую среду проверили, как соблюдаются меры, установленные распоряжением главы Карелии и Роспотребнадзором в связи с распространением коронавируса, в торговых центрах "Лотос Плаза" и "Тетрис". Ни в одном из 9-ти магазинов нарушений не выявлено, сообщается на сайте правительства Карелии.

Одновременно с этим проводилась проверка соблюдения покупателями масочного режима.  Зафиксированы три случая нахождения петрозаводчан в общественных местах без масок. Уполномоченными сотрудниками составлены 3 протокола об административном правонарушении.

Проверочные мероприятия продолжатся.

Ранее глава Карелии отменил скандальные ограничения в общественном транспорте Петрозаводска.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Врунов
2020-11-19 13:27:15
Полицаи /это я так всегда их называю в бессильной злобе / нас прессуют, но мы настолько тупые, что все равно ходим без масок. Зато с плакатиками.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.11.2020, 17:33
Известного предпринимателя Леонида Белугу задержали в столице Карелии (СРОЧНО)
17.11.2020, 22:03
Известного бизнесмена Карелии Леонида Белугу задержали по подозрению в даче взятки
12.11.2020, 16:00
Заксобрание Карелии ищет охранников, способных держать оборону парламента
13.11.2020, 13:00
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
14.11.2020, 17:02
Мужчина умер на улице в Петрозаводске (ВИДЕО)
18.11.2020, 14:25
В Петрозаводске пассажиры выкидывают друг друга из автобуса и плюют в лицо (ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 13:00
Капитал
Пиявки – маленькие чудо-лекари
Лечебные свойства медицинской пиявки известны людям на протяжении тысячелетий, со времен древних цивилизаций: Египта, Индии, Греции.
В "красной зоне"
Сегодня 12:50
"Кроме нашей говорильни, ничего дальше не двигается" 5
17.11.2020 16:10
Нелечебное питание
17.11.2020 13:30
И "черные лесорубы", и лесные пожары 1
16.11.2020 16:28
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:01
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализы на коронавирус COVID-19 теперь можно сдать и в субботу
Тесты на коронавирус COVID-19 можно сдать теперь и по субботам в "Клиниках на Чайкиной".
"Есть пока не запретили"
Сегодня 11:00
Землю – казакам, а что карелам? 18
06.11.2020 14:34
архив чтиво

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»