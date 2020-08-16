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Покупательница квартиры из поселка Карелии потеряла 10 тысяч рублей

Новости. Криминал
10:22, 17 Августа 2020
фото: © Михаил Терещенко/ТАСС
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Жительницу Прионежья обманули при покупке квартиры, сообщили в МВД Карелии.

В полицию по Прионежскому району на минувших выходных обратилась 33-летняя местная жительница и сообщила, что у нее обманным путем похитили деньги. Поясняя полицейским обстоятельства происшествия, гражданка рассказала, что нашла на виртуальной доске объявлений квартиру. По заверениям продавца, жилье в Петрозаводске, в микрорайоне Древлянка, стоило немногим более 1,1 млн рублей.

Решив, что нельзя проходить мимо столь удачного предложения, жительница Прионежья окончательно доверилась контрагенту, когда заметила, что имя автора объявления и владельца банковской карты совпадают, потому она без сомнения перевела задаток за квартиру – 10 тысяч рублей. Продавец исчез.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.

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