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Покупка гашиша в интернете испортила жизни троим молодым петрозаводчанам

Новости. Криминал
13:22, 03 Февраля 2021
фото: © Евгений Епанчинцев/ТАСС
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Молодым людям грозит до 10 лет лишения свободы за покупку наркотиков, которые они забрали в лесу, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Прионежского района направила в суд уголовное дело о преступлении в сфере незаконного оборота наркотиков. Его фигурантами стали три жителя Петрозаводска в возрасте от 20 до 22 лет.

Согласно материалам уголовного дела, в сентябре 2020 года один из обвиняемых нашел в интернете объявление о продаже гашиша. Поскольку у него не хватало денег для его покупки, он договорился с друзьями приобрести наркотик на троих для личного употребления. После оплаты товара через банкомат один из обвиняемых получил SMS-сообщение, где были указаны географические координаты места нахождения гашиша. При помощи интернет-карты он определил, что "закладка" находится в лесу рядом с населенным пунктом Прионежского района. Молодые люди нашли тайник и забрали приобретенный товар. На обратном пути их автомобиль остановили сотрудники полиции, которые произвели осмотр машины и личный досмотр граждан. В результате они обнаружили наркотик.

В настоящее время уголовное дело направлено в Прионежский районный суд для рассмотрения по существу.

Молодым людям грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы со штрафом в до 500 тысяч рублей.

Ранее житель Карелии, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, отделался штрафом.

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