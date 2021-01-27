Житель Карелии, обвиняемый в незаконном обороте наркотиков, отделался штрафом

Мужчину в районе республики наказали штрафом за приобретение и хранение запрещенных веществ, сообщили в Сортавальском городском суде.

Сортавальский городской суд 26 января вынес обвинительный приговор в отношении мужчины, признав его виновным в незаконном обороте наркотиков. Гражданин приобрел и хранил без цели сбыта запрещенные вещества в значительном размере.

Так как подсудимый согласился с предъявленным обвинением, дело рассмотрели в особом порядке, то есть без исследования доказательств.

При назначении наказания суд принял во внимание, что мужчина ранее не был судим и совершил преступление небольшой тяжести. Также у нарушителя было постоянное место работы. В итоге суд решил назначить наказание в виде штрафа.