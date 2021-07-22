Покупка подержанного автомобиля для жителя Карелии закончилась судом

В Пудожском районе новый хозяин автомобиля не смог через суд взыскать с продавца деньги, потраченные на ремонт машины.

Как сообщается на сайте Пудожского районного суда, покупатель обратился с иском к продавцу, имея на руках договор купли-продажи подержанного автомобиля. При совершении сделки автомобилист осмотрел машину, запустил двигатель, проверил работоспособность элементов управления. Но впоследствии было установлено, что автомобиль имел неисправность механической коробки передач. Новый хозяин подержанного авто просил взыскать с продавца стоимость приобретенной КПП, запасных частей и самих работ.

Ответчик с иском не согласился, указав, что о наличии каких-либо технических неисправностей в механической коробке передач ему известно не было. При приобретении машины водитель не был лишен возможности провести его диагностику. С учетом того, что автомобиль был не новым, покупатель должен был предвидеть возможные неисправности, которые могли возникнуть в связи с его эксплуатацией.

Суд, проанализировав собранные доказательства, пришел к выводу о необоснованности заявленных требований. Кроме того, первое обращение нового хозяина машины на станцию техобслуживания было вызвано необходимостью замены магнитолы, а не неисправностью автомобиля.

Пудожский суд отказал покупателю подержанного автомобиля в иске к продавцу о возмещении убытков.

Решение не вступило в законную силу.

Напомним, в России с 1 мая изменились правила купли-продажи автомобиля с пробегом: сделку можно осуществлять на портале госуслуг.