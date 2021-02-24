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Покусанный бездомной собакой житель Карелии отсудил деньги у районной администрации

Новости. Общество
14:01, 25 Февраля 2021
фото: © Сергей Фадеичев/ТАСС
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С администрации Кемского района взыскана компенсация в размере 30 тысяч рублей, сообщается на сайте городской судебной инстанции.

Суд рассмотрел 17 февраля гражданское дело по иску прокурора Кемского района о компенсации морального вреда в связи с нападением бродячей собаки. Ответчиком выступала администрация Кемского района.

В ходе слушаний выяснилось, что 2 января в Кеми возле дома №5 по улице Пуэтная на мужчину напала бездомная собака, причинив ему физические и нравственные страдания. В итоге с районной администрации была взыскана компенсация морального вреда в размере 30 тысяч рублей.

Всего Кемским городским судом за прошедший год рассмотрено 4 гражданских дела, связанных с нападением на граждан бездомных собак. Размер сумм компенсации колеблется от 10 до 60 тысяч рублей, в зависимости от тяжести причиненного вреда и других обстоятельств. В общей сложности с администрации Кемского района в пользу граждан было взыскано 135 тысяч рублей.

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