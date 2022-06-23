Поленившийся исполнить решение суда житель Карелии лишился свободы

Суд в Сортавале вынес приговор местному жителю, осужденному за кражу и отказавшемуся ходить на обязательные работы.

Об этом сообщили в прокуратуре Карелии.

В марте 2022 года подсудимый бал приговорен за хищение кроссовок и паспорта у подростка к наказанию в виде 230 часов обязательных работ. Он отказался выполнять это решение и отработал только 4 часа.

«Осужденный злостно уклонялся от обязательных работ, а его поведение свидетельствовало об отсутствии намерений отбывать наказание», — говорится в сообщении.

Суд удовлетворил представление уголовно-исполнительной инспекции и заменил наказание на 28 дней лишения свободы в колонии-поселении.