Поликлиника в Петрозаводске обзавелась флюорографом за 6 млн рублей

Новый цифровой флюорографический аппарат поставлен в Городскую поликлинику №1 в микрорайоне Древлянка.

Новый флюорограф стоимостью более 6 млн рублей приобретен на счет средств обязательного медицинского страхования. Он пришел на смену старому аппарату, который выработал свой ресурс и постоянно ломался, сообщил на своей странице в "ВКонтакте" министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

"Ранее аналогичная цифровая аппаратура была поставлена во вторую, третью и четвертую поликлиники Петрозаводска, Суоярвскую центральную районную больницу, Республиканскую психиатрическую больницу и Межрайонную больницу №1 (г. Костомукша). В этом году планируем заменить также флюорограф в подразделении Городской поликлиники №1 на ул. Свердлова", - написал министр.

Ранее сообщалось, республиканский онкологический диспансер получил 17 единиц различного медицинского оборудования на общую сумму 159 млн рублей