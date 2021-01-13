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Поликлиники могут отказаться от бумажных медкарт с 1 февраля

Новости. Общество
21:05, 13 Января 2021
фото: © Станислав Красильников/ТАСС
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Каждая медицинская организация будет самостоятельно принимать решение, когда и в каком объеме она готова перейти на электронный документооборот.

С 1 февраля бумажные медицинские карты станут не нужны. Поликлиники смогут отказаться от них, если посчитают это необходимым, поскольку правовой статус приобретают электронные аналоги документов. Правда, потребуется учесть и мнение самих пациентов. По их заявлению историю болезни должны будут оставить на бумаге. Об этом говорится в приказе министерства здравоохранения, пишет "РГ".

В приказе Минздрава также уточняется, что помимо амбулаторных карт в электронный формат могут быть переведены и другие медицинские документы. Их перечень утверждает главный врач или руководитель учреждения здравоохранения.

"Этот приказ - ключевой документ для отрасли. Важно, что он позволит медицинским организациям отчитываться перед контрольно-надзорными органами в цифровом формате. Благодаря этому, медицинские организации теперь могут перейти от бумажного документооборота к электронному и врачам больше не потребуется дублировать первичную медицинскую документацию на бумаге, а значит - они будут больше времени уделять пациентам", - пояснил "Российской газете" заместитель министра здравоохранения Павел Пугачев. Он также подчеркнул, что благодаря внедрению электронного документооборота, граждане смогут оперативно просматривать информацию об оказанных им услугах в своих электронных медицинских картах на портале государственных услуг.

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