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Новости. Политика
16:09, 12 Января 2019

"Политические режимы двух стран разительно отличаются"

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Политолог из Карелии Олег Реут работал наблюдателем на выборах в Армении и рассказал, чем они отличаются от российских.

"Так получилось, что автор этих строк был приглашён в состав международной наблюдательской миссии, в центре внимания которой стоял мониторинг внеочередных парламентских выборов в Армении. Было интересно и полезно посмотреть, как за двенадцать дней могла быть проведена избирательная кампания, как в стране демократическим путём произошла смена власти, а правящая последние десятилетия Республиканская партия не смогла получить ни одного места в парламенте. Волей или неволей в обсуждениях с коллегами вставал вопрос, в какой степени всё это применимо к настоящей и, что более вероятно, будущей партийно-политической системе в России.

Либерально настроенные российские комментаторы уже постарались провести прямые параллели между поражением Республиканской партии Армении и гипотетическим снижением рейтингов "Единой России". Аналогии здесь совершенно не работают. Политические режимы двух стран разительно отличаются. И постреволюционно-эйфорический ветер последовательно смывает пену сравнений. В апреле 2018 года ереванская улица решила, кто теперь власть. Декабрьские выборы лишь нормализовали и легитимировали это решение.

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