Политический кризис в Сортавале привел к досрочным выборам в горсовет

Жители приладожского города изберут новых депутатов 1 марта.

Досрочные выборы депутатов городского совета Сортавалы обещают стать самой интересной избирательной кампанией в Карелии в нынешнем году, если, конечно, затеянная Путиным реформа государственного устройства страны не приведет к более серьезным политическим переменам. Напомню, прежний депутатский корпус в приладожском городке был распущен республиканскими властями в декабре, а формальным поводом для этого послужил "факт непроведения советом Сортавальского городского поселения правомочного заседания в течение трех месяцев подряд", установленный судом. Однако роспуску горсовета предшествовал местный политический кризис, вызванный намерениями руководства Карелии объединить Сортавальское городское поселение с соседним Хелюльским.

Читайте подробнее в статье "Битва за Сортавалу: зачем партии власти горсовет?".