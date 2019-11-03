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Новости. Политика
13:00, 03 Ноября 2019
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Политолог из Карелии рассказал о возможном изменении модели выборов в Госдуму

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Олег Реут допустил, что в Госдуме могут появиться два депутата-одномандатника от Карелии

Дискуссия о возможном изменении пропорции, применяемой в избирательной системе, получила неожиданное продолжение.

Как известно, из-за падения рейтингов "Единой России" президентская администрация летом решила протестировать вариант отхода от партийности на выборах. Больше чем в трети регионов, где в сентябрьский Единый день голосования-2019 прошли выборы депутатов заксобраний, была увеличена доля одномандатников, которые при этом часто участвовали в кампаниях в качестве самовыдвиженцев. Таким образом нынешняя власть пытается решить проблему падающей популярности исключительно тактическими методами и даже готова идти на уничтожение собственной политической инфраструктуры, одновременно нанося существенный вред и всем остальным системным партийным проектам. При этом политика переводится в личностную плоскость и переключается на локальную проблематику, перенаправляя основные вопросы и недовольство населения на самый верх.

Полный текст читайте здесь.

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