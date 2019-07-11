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Новости. Общество
14:51, 11 Июля 2019
фото: Валерий Поташов

Политолог Олег Реут рассказал о функционировании контрольно-счетной палаты Карелии

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Контрольно-счетная палата Карелии делает довольно много для исправления крайне противоречивых действий республиканского правительства, считает Олег Реут.

На протяжении последних нескольких лет Контрольно-счётная палата (КСП) Карелии не отличалась особой публичностью и не претендовала на то, чтобы быть одним из главных ньюсмейкеров в регионе, пишет публицист и политолог Олег Реут. 

"Заинтересованная публика скорее всего даже не очень представляет, кто возглавляет КСП республики, кто работает там аудиторами. Лишь малая часть информации о результатах контрольных мероприятий Палаты оказываются в центре внимания аудитории. За прошлый год к таким можно отнести, пожалуй, лишь два – Отчёт по проверке результативности (эффективности и экономности) использования средств регионального бюджета, предоставленных АО "Корпорация развития Республики Карелия" в 2013–2016 годах" и Информацию по проверке использования бюджетных средств на реализацию проекта Адресной инвестиционной программы – строительство объектов инженерно-технического обеспечения промпарка в п. Надвоицы, – отметил политолог. 

Тем не менее, КСП всё чаще становится возмутителем спокойствия – причём отнюдь небезосновательно. По словам Реута, не так давно она обратила на себя внимание в связи с резкой критикой планов правительства Карелии по созданию нескольких предприятий, претендующих стать сменщиками крайне неблагополучного "Карелэнергоресурса". 

Полный текст читайте здесь. 

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Комментарии

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Мужик
2019-07-11 16:28:36
На Украине сегодня их президент предложил люстрировать чиновников эпохи Поросенко . Думается , и у нас в Карелии тоже нужно люстрировать всех чинуш назначенных с 15 февраля 2017 года ,
"Для чего нужны прокуроры, которые могут посадить только собственную печень? ( Зеленский )
Гость
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