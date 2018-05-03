Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Политика
13:54, 03 Мая 2018

Политолог Олег Реут рассказал, откуда появляются рейтинги губернаторов

По теме

На митинг в защиту свободы интернета и мессенджера Telegram пришли более 10 тысяч человек
30.04.18 15:50
Власти в районе Карелии запретили литовскому землячеству отметить 10-летие организации накануне Дня Победы
30.04.18 13:10
Парфенчиков занял 72 место в Национальном рейтинге губернаторов
30.04.18 12:11
Все новости
Загрузка...

По мнению известного карельского политолога Олега Реута, любой губернаторский рейтинг – зеркало, показывающее результаты системного анализа политической жизни региона.

После опубликования результатов Национального рейтинга губернаторов, где действующий глава Карелии по итогам марта-апреля занял 72 место, с подачи Артура Парфенчикова в соцсетях развернулась дискуссия – а кто, собственно, составляет эти рейтинги, что они означают, и стоит ли на них обращать внимание.

По мнению политолога Олега Реута, который выступает одним из экспертов в Национальном рейтинге губернаторов, недооценивать мнение экспертного сообщества - ошибка, которую совершают многие главы регионов. В частности, он напомнил ситуацию с Александром Худилайненом, который повторял, что за федеральными рейтингами губернаторов "следит мало".

"Практически единственным ранжиром, которому он доверял, были "данные оценки деятельности населением республики. Иногда, правда, он ссылался на какие-то закрытые и только ему известные рейтинги Федеральной службы охраны, в которых его позиции были исключительно топовыми. А потом глава региона почему-то написал заявление по собственному желанию. Выйдя в отставку, немедленно покинул республику и, как теперь стало очевидно, свою судьбу никак не связывает с населением, мнению которого так долго доверял и считал самым важным в анализе своей работы", – напомнил политолог.

"Подобное положение вещей свидетельствует о целом комплексе проблем, недооценка значения которых самым серьёзным образом влияет на качество государственного управления. Прежде всего, стоит выделить фактор непосредственного воздействия экспертного сообщества на принимаемые политико-административные решения. Экспертами выступают специалисты, которые 15-20, а иногда и более лет исследуют процессы трансформации региональных политических режимов. Предметом их изучения выступают структура губернаторского корпуса, практики отставки и назначения глав регионов, участие в избирательных кампаниях, характер взаимодействия с политическими партиями и органами местного самоуправления.

В условиях последовательной персонификации большинства политических явлений современной России глава региона неизбежно становится «лицом» субъекта федерации. Он не только выступает ключевой фигурой региональной политической жизни, замыкая её на себя, или, по крайней мере, оказываясь в центре соответствующей системы общественно-политических координат, но и является актором политических процессов при межрегиональном сравнении. В указанном смысле любой губернаторский рейтинг – зеркало, показывающее результаты системного анализа политической жизни региона. Не в строго хронологической последовательности, а именно с учётом обстоятельств межрегиональной конкуренции и межрегионального сравнения складывающихся политических практик", - считает Реут.

Подробнее – читайте здесь.

По теме

На митинг в защиту свободы интернета и мессенджера Telegram пришли более 10 тысяч человек
30.04.18 15:50
Власти в районе Карелии запретили литовскому землячеству отметить 10-летие организации накануне Дня Победы
30.04.18 13:10
Парфенчиков занял 72 место в Национальном рейтинге губернаторов
30.04.18 12:11
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.04.2018, 14:33
Улучшение инвестиционного климата стало главной темой энергетической конференции
26.04.2018, 14:37
В полиции рассказали, кто выпал из окна 8 этажа высотки на Кукковке
27.04.2018, 11:33
Парфенчикову прочат отставку с поста главы Карелии
26.04.2018, 11:23
"А о детях вы подумали?"
27.04.2018, 14:11
Пресс-секретарь Парфенчикова прокомментировала информацию о его возможной отставке
01.05.2018, 11:20
Пьяная девушка, врезавшаяся в забор петрозаводского университета, ждет суда в камере

Аналитика

Сегодня 12:24
Политкухня
"Любой губернаторский рейтинг – это зеркало"
Политолог Олег Реут рассказал, кто такой эксперт Олег Реут.
"Если улицу забыли, значит так нужно?" 2
Сегодня 11:22
Офтальмология едет в районы
28.04.2018 11:44
Улучшение инвестиционного климата стало главной темой энергетической конференции 1
27.04.2018 14:33
Век работы для города и горожан 1
27.04.2018 12:54
Вся аналитика

Чтиво

28.04.2018 12:52
Частная жизнь
Щас спою! 4
Продюсер Максим Мазуровский неожиданно для всех запел сам – создал группу, сочинил и записал несколько песен и теперь ездит по стране и выступает "на разогреве" у известных музыкантов.
"Доклад окончен. Фото прилагаются" 7
27.04.2018 11:12
Бюджетные, но не простые: что мы знаем о китайских автомобилях 1
27.04.2018 10:22
Трасса "Фонтаны": Итоги и перспективы 1
25.04.2018 09:55
архив чтиво

Медиа

Коммунисты Карелии встретили Первомай
01.05.2018 16:33
все фото и видео

Опрос

Поддерживаете ли вы введение платных парковок в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»