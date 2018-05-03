Политолог Олег Реут рассказал, откуда появляются рейтинги губернаторов

По мнению известного карельского политолога Олега Реута, любой губернаторский рейтинг – зеркало, показывающее результаты системного анализа политической жизни региона.

После опубликования результатов Национального рейтинга губернаторов, где действующий глава Карелии по итогам марта-апреля занял 72 место, с подачи Артура Парфенчикова в соцсетях развернулась дискуссия – а кто, собственно, составляет эти рейтинги, что они означают, и стоит ли на них обращать внимание.

По мнению политолога Олега Реута, который выступает одним из экспертов в Национальном рейтинге губернаторов, недооценивать мнение экспертного сообщества - ошибка, которую совершают многие главы регионов. В частности, он напомнил ситуацию с Александром Худилайненом, который повторял, что за федеральными рейтингами губернаторов "следит мало".

"Практически единственным ранжиром, которому он доверял, были "данные оценки деятельности населением республики. Иногда, правда, он ссылался на какие-то закрытые и только ему известные рейтинги Федеральной службы охраны, в которых его позиции были исключительно топовыми. А потом глава региона почему-то написал заявление по собственному желанию. Выйдя в отставку, немедленно покинул республику и, как теперь стало очевидно, свою судьбу никак не связывает с населением, мнению которого так долго доверял и считал самым важным в анализе своей работы", – напомнил политолог.

"Подобное положение вещей свидетельствует о целом комплексе проблем, недооценка значения которых самым серьёзным образом влияет на качество государственного управления. Прежде всего, стоит выделить фактор непосредственного воздействия экспертного сообщества на принимаемые политико-административные решения. Экспертами выступают специалисты, которые 15-20, а иногда и более лет исследуют процессы трансформации региональных политических режимов. Предметом их изучения выступают структура губернаторского корпуса, практики отставки и назначения глав регионов, участие в избирательных кампаниях, характер взаимодействия с политическими партиями и органами местного самоуправления.

В условиях последовательной персонификации большинства политических явлений современной России глава региона неизбежно становится «лицом» субъекта федерации. Он не только выступает ключевой фигурой региональной политической жизни, замыкая её на себя, или, по крайней мере, оказываясь в центре соответствующей системы общественно-политических координат, но и является актором политических процессов при межрегиональном сравнении. В указанном смысле любой губернаторский рейтинг – зеркало, показывающее результаты системного анализа политической жизни региона. Не в строго хронологической последовательности, а именно с учётом обстоятельств межрегиональной конкуренции и межрегионального сравнения складывающихся политических практик", - считает Реут.

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