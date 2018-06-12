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Новости. Политика
16:30, 12 Июня 2018
фото: https://www.yabloko.ru

Политолог Реут: "Яблоко" основательно увязло в "разводках"

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Карельский политолог Олег Реут считает, что "Яблоко" играет "в договорняк"- видимо, партии доставляет удовольствие набирать на выборах 1-3% голосов.

 

В Москве завершилось предварительное голосование по определению кандидата на выдвижение в мэры столицы от партии "Яблоко". После сортировки всех бюллетеней стало очевидно, что победу в праймериз одержал Яков Якубович, получивший 932 голоса выборщиков. Сразу после этого руководитель московского регионального отделения партии Сергей Митрохин обвинил руководство "Яблока" в "уничтожении" столичного отделения партии. 

Примерно через час после этого Яков Якубович объявил, что снимает свою кандидатуру в пользу Сергея Митрохина. 

Сложившуюся ситуацию прокомментировал карельский политический публицист Олег Реут:

«Наблюдаемое на московских праймериз – естественное продолжение той ситуации, которая сложилась в Карелии год назад, когда "яблочники" отказались от участия в губернаторских выборах. И определить её можно в довольно простых категориях. Это – игра в договорняк. Тогда произошедшее в республике многие предпочли не заметить и информационно замять. Но, к сожалению, "Яблоко" уже основательно увязло в "разводках", вся "тонкость игры" которых девальвировала внешне производящий впечатление демократического партийно-политический проект.

Только вчера было объявлено, что, например, в Псковской области для участия в губернаторской кампании "Яблоко" выставляет не Льва Шлосберга, который реально мог претендовать на выход во второй тур и, может, победу, а главу Плюсского района Виталия Аршинова. Видимо, партии доставляет удовольствие показывать электоральный результат 1-2-3%»,- считает Олег Реут.

Подробности- далее.

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