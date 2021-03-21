Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Регоператор в Карелии планирует перейти на собственную транспортировку мусора 1
Сегодня 13:15
Водитель фуры собрал на трассе в Карелии паровозик из четырех автомобилей (ФОТО) 3
Сегодня 11:03
Губернатора Пензенской области задержали по делу о взятке в 31 млн рублей 31
Сегодня 11:58
Следком Карелии возбудил уголовное дело по мошенничеству при продаже автомобилей "Карелавтотранса" 6
Сегодня 14:50
Врачи в ковид-центрах Карелии борются за жизни 6 крайне тяжелобольных пациентов
Сегодня 11:41
Застрявшая на мосту фура создала огромную "пробку" на трассе в Карелии 2
Сегодня 16:34
Тело пропавшего таксиста из шоу Малахова нашли в соседнем с Карелией регионе 1
Сегодня 15:55

Политолог: "Судьба мэрского кресла в Петрозаводске непредсказуема"

Новости. Общество
18:40, 21 Марта 2021
фото: © Валерий Поташов / "Столица на Онего"
Загрузка...

Политолог Олег Реут считает, что в борьбе за должность главы Петрозаводска каждый из игроков будет использовать собственную тактику.

Глава Петрозаводского городского округа Ирина Мирошник выступит 24 марта перед депутатским корпусом карельской столицы с ежегодным отчетом о своей деятельности. Это будет последний отчет мэра Петрозаводска перед окончанием срока ее нынешних полномочий, которые, напомним, истекают в середине апреля. Однако сохранит ли госпожа Мирошник полномочия градоначальника, или депутаты найдут ей замену – вопрос, на который никто в политических кругах Карелии не готов сейчас дать ответ.

Как считает карельский политолог Олег Реут, судьба мэрского кресла непредсказуема, даже, несмотря на то, что в Петрозаводске больше нет прямых выборов главы местного самоуправления. Подробнее читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.03.2021, 18:57
Упавшая с крыши глыба льда убила мужчину в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
14.03.2021, 11:17
Пять человек пострадали в страшной аварии на подъезде к Петрозаводску (ФОТО)
15.03.2021, 06:40
Арестован один из совладельцев торговых центров "Ягуар" и "Главный" в Петрозаводске Гусейн Мамедов
20.03.2021, 16:48
Автомобиль с трупом в салоне обнаружен на дороге в пригороде Петрозаводска
18.03.2021, 10:30
Снег с крыши обрушился на голову еще одного пешехода в Петрозаводске (ВИДЕО)
14.03.2021, 12:33
Жители Петрозаводска вызвали полицию на место массовой вырубки деревьев в центре города (ФОТО)

Аналитика

20.03.2021 10:37
Обществоведение
"Мусорная реформа": Перезагрузка 6
Инвестор приступает к реализации в Карелии масштабного проекта по строительству полигона и мусороперебатывающего комплекса, а регооператор "Автоспецтранс" займется самостоятельной транспортировкой мусора.
Автомобили по цене металлолома 15
19.03.2021 10:20
"Я имею право сказать: "Спокойной ночи!" 10
18.03.2021 15:50
"Мы отвыкли от того, что политика может быть непредсказуемой" 9
18.03.2021 11:45
"У меня тут что-то выросло, надо что-то с этим делать"
17.03.2021 14:10
Вся аналитика

Чтиво

18.03.2021 16:30
Без политики
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Что горожане хотят видеть в III очереди ТРК "ЛОТОС PLAZA": составили рейтинг идей
18.03.2021 16:20
Как аномальные морозы отразились на счетах за тепло, или как понять, правильно ли рассчитана плата 2
15.03.2021 15:15
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»