Политолог: "Судьба мэрского кресла в Петрозаводске непредсказуема"

Политолог Олег Реут считает, что в борьбе за должность главы Петрозаводска каждый из игроков будет использовать собственную тактику.

Глава Петрозаводского городского округа Ирина Мирошник выступит 24 марта перед депутатским корпусом карельской столицы с ежегодным отчетом о своей деятельности. Это будет последний отчет мэра Петрозаводска перед окончанием срока ее нынешних полномочий, которые, напомним, истекают в середине апреля. Однако сохранит ли госпожа Мирошник полномочия градоначальника, или депутаты найдут ей замену – вопрос, на который никто в политических кругах Карелии не готов сейчас дать ответ.

Как считает карельский политолог Олег Реут, судьба мэрского кресла непредсказуема, даже, несмотря на то, что в Петрозаводске больше нет прямых выборов главы местного самоуправления. Подробнее читайте здесь.