Полицейские Карелии обнаружили 13 нелегалов на полуострове

Правоохранительные органы обнаружили место незаконного пребывания иностранных граждан.

Нарушение выявлено сотрудниками ОМВД России по Лахденпохскому району во взаимодействии с другими правоохранительными органами, информирует сайт полиции.

Как сообщает МВД, на территории поселка Терву на полуострове Калксало находились 13 иностранцев, которых, в нарушение установленного в Российской Федерации порядка, привлек к трудовой деятельности житель Санкт-Петербурга.

В настоящее время рассматривается вопрос об ответственности как иностранных граждан, так и принимающей стороны. Как выяснилось, иностранцы не имели патента, но были привлечены к труду в России. Принимающая сторона, в свою очередь, создала возможности для работы нелегалов и вместе с тем не исполняла обязанности по осуществлению миграционного учета.