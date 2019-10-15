Полицейские нагрянут домой к неблагополучным подросткам в Карелии

Мероприятия уже стартовали и пройдут до 18 октября 2019 года в каждом районе республики, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции с представителями комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав проведут ряд мероприятий для предупреждения совершения несовершеннолетними повторных и групповых преступлений, а также выявления и привлечения к ответственности лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных деяний.

В ходе операции полицейскими будут проведены рейды, направленные на выявление мест концентрации молодежи.

Запланировано проведение рабочих встреч с руководителями общеобразовательных учреждений для обмена информацией и обсуждения вопросов по реализации совместных профилактических мер.

Полиция проверит места жительства подростков, состоящих на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних, с целью предупреждения с их стороны участия в преступных группах.