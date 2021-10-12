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Полицейские нашли и задержали в Карелии трех иностранцев, объявленных в международный розыск

Новости. Общество
18:20, 12 Октября 2021
фото: © Евгений Курсков / ТАСС

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В Карелии в ходе межгосударственной операции нашли более 20 человек, скрывавшихся от правосудия, сообщили в МВД республики.

В Карелии второй этап межгосударственной операции «Розыск» прошел в последние дни сентября. Полицейские установили местонахождение свыше 20 человек, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда. Среди них 8 граждан России, разыскиваемых службой исполнения наказания Карелии, Орловской области и Санкт-Петербурга, и 3 преступников, скрывшихся от правоохранительных органов стран СНГ.

Кроме того, были найдены 22 человека, пропавших без вести. Трое из них находились в федеральном розыске. Также полицейские нашли и возвратили домой 21 подростка, самовольно ушедших из семей или специализированных учреждений для несовершеннолетних.

Напомним, межгосударственное оперативно-профилактическое мероприятие под условным наименованием «Розыск» проводится ежегодно в два этапа. Задача операции — активизация розыска граждан, местонахождение которых устанавливается правоохранительными органами, в том числе государств — участников СНГ.

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Комментарии

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комба
2021-10-12 19:08:25
Подростков нашли - это хорошо. Выпороть их тоже не мешает.
Гость
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