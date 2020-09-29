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Полицейские отобрали деньги у сына главреда популярного издания "Cosmopolitan"

Новости. Общество
19:40, 30 Сентября 2020
фото: Ирина Бужор / "Коммерсантъ"
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Главред "Cosmopolitan" Екатерина Великина рассказала, что московские полицейские отобрали восемь тысяч рублей у ее 16-летнего сына.

Об этом информирует Lenta.ru со ссылкой на сообщение Великиной в соцсети.

В посте в Facebook она также написала, что сотрудники полиции угрожали, что отобьют подростку почки.

По словам Великиной, сын шел от репетитора к станции метро "Шаболовская" и курил. Рядом с ним из машины вышел полицейский. "Остановиться не просил, что важно, но дитя от страха драпануло", — добавила главред Cosmopolitan. Услышав, что полицейский кричит ему: "Стой, сука, почки отобью, стрелять буду", подросток остановился.

Затем полицейский поставил мальчика к стене, осмотрел его вещи и телефон. Подросток объяснил причину своего бегства: он "курил и испугался". Полицейские предложили ему "уплатить какой-нибудь штраф". В итоге они "прессовали" мальчика около десяти минут, забрали восемь тысяч рублей, которые у него были с собой, и добавили: "Без обид, мы тебя не видели".

После произошедшего Великина написала заявление начальнику отдела МВД России по району Якиманка города Москвы. "Я хотела показать Тиму, что он не бесправен. Что люди, которые говорили "поставим на учет — никогда не поступишь в институт", "мамке не говори", "а что ты скажешь, куда дел деньги" — просто преступники", — заключила она.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-09-30 20:03:02
Есть в этом доля правды. Не знаю какая? В нашем пьющем регионе менты только белые и пушистые? Никогда этому не поверю. Они часть наших людей и не могут отличаться от них кардинально. Где в печати материалы о преступлениях ментов, о незаконных поборах денег? Да и люди трусливые, всегда желают откупиться.
новый
2020-09-30 19:49:51
Какая мамочка, такая и личинка. В нашей провинции таких тоже хватает.
Гость
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