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Полицейские Петрозаводска обстреляли машину с пьяным водителем за рулем (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
13:05, 22 Сентября 2020
фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сотрудники ГИБДД Петрозаводска устроили погоню со стрельбой за пьяными водителем, сообщили в ведомстве.

В ночь с субботы на воскресенье, с 19 на 20 сентября, во время проведения мероприятия "Контроль трезвости" водитель автомобиля Lifan не выполнил требование сотрудника полиции об остановке и пытался скрыться.

На Шуйском шоссе автоинспекторы начали преследование автомобиля, водитель которого создавал угрозу жизни и здоровью граждан и нарушал правила дорожного движения. На неоднократные законные требования сотрудников полиции об остановке нарушитель игнорировал и продолжал движение.

На Соломенском шоссе после неоднократных предупреждений о применении оружия инспектор произвёл один предупредительный выстрел в воздух и несколько выстрелов по колёсам автомобиля.

Нарушителем оказался 41-летний житель села Заозерье не имеющий права управления транспортным средством.

Водитель освидетельствован на состояние алкогольного опьянения, результат положительный.

В отношении водителя составлены административные материалы за нарушения Правил дорожного движения:
- по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ — за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения;
- по части 3 ст.12.8 КоАП РФ — за управление в состоянии опьянения, не имея права управления;
- по части 2 статьи 12.25 КоАП РФ — за невыполнение законного требования об остановке ТС;
- по части 1 ст. 12.37 КоАП РФ — за управление ТС в период его использования, не предусмотренный полисом ОСАГО;
- по части 1 ст. 19. 3 КоАП РФ - неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции.

Автомобиль перемещён на специализированную стоянку. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
petronik
2020-09-22 13:46:10
Вот тот случай, когда неплохо-бы и дубинкой отходить. А то все демократов...
Горожанин
2020-09-22 13:40:03
Раз до стрельбы дошло, должна быть уголовная статья. Нет такой в УК?
Комментатор
2020-09-22 13:36:19
судя по грунтовке в середине - он ехал наверное по автомобильному проезду, при этом медленно. Почему сразу не применять оружие? Скорость маленькая, попасть явно легче, и вроде уже понятно, что игнорирует, или обязательно надо дождаться угрозы жизни на асфальтированной дороге?
asusls
2020-09-22 13:28:01
Немного не доехал до Заозерье)
новый
2020-09-22 13:16:50
Стоимость патронов тоже пусть возместит.
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