Полицейские Петрозаводска обстреляли машину с пьяным водителем за рулем (ВИДЕО)

Сотрудники ГИБДД Петрозаводска устроили погоню со стрельбой за пьяными водителем, сообщили в ведомстве.

В ночь с субботы на воскресенье, с 19 на 20 сентября, во время проведения мероприятия "Контроль трезвости" водитель автомобиля Lifan не выполнил требование сотрудника полиции об остановке и пытался скрыться.

На Шуйском шоссе автоинспекторы начали преследование автомобиля, водитель которого создавал угрозу жизни и здоровью граждан и нарушал правила дорожного движения. На неоднократные законные требования сотрудников полиции об остановке нарушитель игнорировал и продолжал движение.

На Соломенском шоссе после неоднократных предупреждений о применении оружия инспектор произвёл один предупредительный выстрел в воздух и несколько выстрелов по колёсам автомобиля.

Нарушителем оказался 41-летний житель села Заозерье не имеющий права управления транспортным средством.

Водитель освидетельствован на состояние алкогольного опьянения, результат положительный.

В отношении водителя составлены административные материалы за нарушения Правил дорожного движения:

- по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ — за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения;

- по части 3 ст.12.8 КоАП РФ — за управление в состоянии опьянения, не имея права управления;

- по части 2 статьи 12.25 КоАП РФ — за невыполнение законного требования об остановке ТС;

- по части 1 ст. 12.37 КоАП РФ — за управление ТС в период его использования, не предусмотренный полисом ОСАГО;

- по части 1 ст. 19. 3 КоАП РФ - неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции.

Автомобиль перемещён на специализированную стоянку. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства.