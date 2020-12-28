Полицейские Петрозаводска пресекли деятельность наркосиндиката

Суд вынес приговор членам преступной группы, занимавшейся сбытом наркотиков в Петрозаводске, сообщили в прокуратуре Карелии.

С февраля по апрель 2019 года пять жителей Карелии, в том числе одна женщина, действовали в составе наркосиндиката. Находясь на территории Петрозаводска, все они торговали наркотиками в крупных размерах.

Нарушители использовали отработанную схему. Накапливали крупную партию наркотических средств, фасовали и передавали потребителям. Для этого преступники использовали тайники на территории города. Оставленные ими закладки обнаружили и изъяли сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

С учетом наличия смягчающих обстоятельств суд назначил трем осужденным наказание в виде лишения свободы условно. Двое приговорены к лишению свободы на 10 лет со штрафом 200 тыс. рублей и 6 лет со штрафом 50 тыс. рублей соответственно.