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Полицейские поймали на севере Карелии иностранца, который 6 лет находится в России без документов

Новости. Общество
09:31, 12 Июля 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/ Станислав Красильников

В МВД Карелии подвели промежуточные итоги операции «Нелегал-2021».

По сообщению ведомства, в ходе операции сотрудниками полиции в поселке Кестеньга Лоухского района выявлен иностранец, который с 2015 года уклонялся от выезда из Российской Федерации. На территории Карелии он находится без документов, подтверждающих право на пребывание в России. Нелегал был привлечен к административной ответственности. Суд оштрафовал иностранца на 2 тысячи рублей. Наказание ждет и принимающую сторону.

Всего за время проведения операции «Нелегал-2021» за нарушение режима пребывания на территории РФ и правил привлечения и использования иностранных работников составлено более 30 административных протоколов, наложено административных штрафов на общую сумму более 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, во время облавы на нелегалов в Петрозаводске был найден мужчина, сбивший на набережной 6-летнего ребенка.

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Комментарии

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Частник
2021-07-12 10:15:24
Смешно звучит: " полицейские поймали"!?!? Это через ШЕСТЬ лет то!!!???!!!
Гость
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