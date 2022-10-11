Полицейские спасли жену жителя Карелии от лишнего волнения

В Управление МВД республики поступило благодарственное письмо.

Как рассказали в МВЛ Карелии. накануне в управление поступило благодарственное письмо от жителя республики. Мужчина попал в непростую ситуацию — в октябре он собрался в лес, но, уже выехав за пределы Петрозаводска, понял, что забыл телефон дома. Его жена находилась в больнице и в определенное время всегда звонила ему. Петрозаводчанин понимал, что, не дозвонившись, жена начнет волноваться, что может плохо сказаться на ее здоровье.

Увидев на дороге машину ГИБДД, он обратился к автоинспекторам за помощью.

«Я объяснил свою ситуацию. Лейтенант полиции Евгений Сойтту выслушал меня и протянул свой мобильный телефон, чтобы я смог позвонить супруге и успокоить её. Как оказалось, она уже звонила мне. Хочу выразить благодарность сотруднику полиции за то, что помог», — написал петрозаводчанин.

Ранее в Медвежьегорском районе инспектор ГИБДД помог семье с младенцем, которые замерзали на трассе в сломавшейся машине.