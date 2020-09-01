Полицейские в Карелии обстреляли машину, которой управлял подросток

В Костомукше сотрудникам полиции устроили погоню со стрельбой за водителем, который не выполнил требование об остановке, сообщается на сайте МВД Карелии.

В минувшее воскресенье, 30 августа, автопатруль ГИБДД ОМВД России по Костомукше находился на маршруте патрулирования. Около 11 утра на подъезде к городу полицейские заметили, как двигавшийся навстречу автомобиль "ВАЗ-21099" резко затормозил, после чего развернулся и поехал в обратном направлении. Такое поведение водителя вызвало подозрения, и полицейские приняли решение о необходимости его проверки.

Посредством громкоговорящего устройства от водителя потребовали остановиться, однако тот законные требования проигнорировал и продолжил движение с превышением скорости.

На дальнейшие неоднократные требования сотрудников полиции остановиться водитель не реагировал - увеличивал скорость, продолжал попытки скрыться, создавая угрозу жизни и здоровью другим участникам дорожного движения.

Полицейскими было принято решение о применении табельного оружия, о чем они через громкоговоритель предупредили водителя, затем инспектор произвел предупредительный выстрел в безопасном направлении и несколько прицельных выстрелов по колесам преследуемого автомобиля.

С поврежденными задними колесами машина продолжала движение и только после того, как было повреждено переднее колесо - съехала в левый по ходу движения кювет. Водитель быстро покинул салон и попытался убежать, но его задержали полицейские. В салоне автомобиля находились еще двое пассажиров.

В настоящее время установлено, что за рулем находился несовершеннолетний местный житель. Машина, которой он управлял, принадлежит его семье. В отношении нарушителя составлены протоколы по нескольким статьям Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации в сфере безопасности дорожного движения, а также по статье 19.3 КоАП РФ по факту неповиновения законному распоряжению сотрудника полиции.

Вскоре подросток должен явиться на комиссию по делам несовершеннолетних, где будет принято решение о привлечении его к административной ответственности.