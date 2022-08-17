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Полицейские в Карелии поймали в лесу наркоманов

Новости. Криминал
10:40, 23 Августа 2022
фото: МВД Карелии

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В Медвежьегорском районе сотрудники патрульно-постовой службы пресекли наркопреступление, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Медвежьегорского района поступила информация о том, что вблизи трасы «Кола» двое неизвестных пытаются отыскать что-то в лесу. На место, которое указал очевидец, приехали сотрудники патрульно-постовой службы – сержант полиции Павел Козин и сержант полиции Андрей Рахунок.

Они заметили двоих молодых мужчин, один из которых выкинул свёрток на обочину, заметив остановившийся патрульный автомобиль. Гражданин не смог пояснить полицейским, зачем выбросил пакет и что в нём находится.

Сотрудники полиции предположили, что молодой человек отыскал тайник с наркотическими веществами и вызвали следственно-оперативную группу. Проведённое исследование показало, что в свёртке находилось более 0,46 грамм синтетического наркотика.

Возбуждено уголовное дело. Его фигурант - 21-летний местный житель, который попытался избавиться от свертка, заметив полицейских. Он рассказал, что приобрёл запрещённое вещество для личного потребления.

Кроме того, за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования в отношении подозреваемого и его 20-летнего приятель составлены протоколы об административных правонарушениях.

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