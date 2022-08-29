Полицейские в Карелии прострелили колеса пьяным водителям во время ночной погони

В минувшие выходные полицейским пришлось применить табельное оружие для остановки машин на севере Карелии, сообщили в МВД Карелии.

В субботу, 17 сентября, около 22 часов на 65-м километре автодороги «Реболы-Лендеры-Госграница» в Муезерском районе водитель автомобиля Lifan проигнорировал требования полицейских об остановке и попытался скрыться. На неоднократные, озвученные через сигнальное громкоговорящее устройство требования автоинспекторов остановиться, тот не отреагировал, продолжил движение, создавая угрозу для других участников. При этом нарушитель выполнял опасные манёвры перестроения, препятствовал патрульному автомобилю совершить обгон. Стражи правопорядка остановили преследуемый автомобиль. Однако, при попытке сотрудника открыть водительскую дверь, иномарка начала движение задним ходом. Инспектору пришлось применить оружие: он выстрелил вверх, а затем по колёсам автомобиля. В дальнейшем, в ходе проверки было установлено, что 21-летний водитель находился за рулем в нетрезвом виде.

Аналогичное происшествие зарегистрировано и в Сегежском районе. В 2 часа 45 минут 18 сентября на 15-м километре автодороги «Кола» водитель автомобиля Volkswagen Golf проигнорировал требование сотрудника ДПС об остановке. Дальнейшие требования полицейского, в том числе предупреждения о применении табельного оружия, также не возымели действия. В ходе преследования инспектор произвел предупредительный выстрел вверх, а затем по колёсам машины нарушителя. Только после этого автомобиль остановился. При проверке было установлено, что мужчина 1969 года рождения находится в состоянии опьянения, права на управление транспортным средством не имеет.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске автоинспекторы достали из-за руля 8 пьяных водителей за выходные.