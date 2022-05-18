Полицейские в Карелии сорвали планы рецидивиста, приехав на место преступления раньше него

В Сортавале ранее судимый местный житель собирался обокрасть гостевой дом, но так как пошел на дело в два приема, то планам по обогащению не дано было сбыться — вмешалась полиция.

В полицию Сортавальского района обратился 52-летний горожанин. Он приехал на работу в сельскую местность и заметил, что дверь в гостевой дом, где он иногда размещает постояльцев, вскрыта. А у дверей сложены пылесос, насосная станция, швейная машинка, самовар и другие вещи на общую сумму 47 тысяч рублей.

По адресу прибыли сотрудники полиции, провели осмотр места происшествия и другие необходимые мероприятия.

Как сообщили в МВД Карелии, оперативники установили личность 31-летнего подозреваемого. По версии полиции, мужчина, судимый за имущественные преступления, выехал за город, надеясь что-нибудь похитить.

Воспользовавшись отсутствием наблюдателей, он вскрыл гостевой дом и приготовил чужое имущество к вывозу. На следующий день рецидивист вернулся на место на автомобиле. Бывалый гражданин заметил следы работы следственно-оперативной группы полиции. Не желая быть пойманным, он тут же уехал, отказавшись от повторного проникновения.

Уголовное дело возбуждено о покушении на кражу из жилища. Подозреваемый находится под стражей за ранее совершенные имущественные преступления.