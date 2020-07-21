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Полицейские в Карелии спасли людей из задымленной квартиры и потушили пожар

Новости. Общество
11:43, 22 Июля 2020
фото: © МВД Карелии
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Полицейские ночью во время дежурства спасли людей на пожаре и потушили огонь, сообщили в МВД Карелии.

Во время ночного дежурства экипаж патрульно-постовой службы УМВД России по Петрозаводску, находясь на маршруте патрулирования, заметил густой чёрный дым, который шёл из квартиры одного из домов по улице Олонецкой. Подъехав к месту происшествия, полицейские услышали женские крики о помощи.

Доложив в дежурную часть, сотрудники полиции Станислав Беляевский и Кирилл Антонов бросились к месту возгорания. В квартире они обнаружили женщину и мужчину, который уже плохо ориентировался в окружающей обстановке из-за отравления продуктами горения. Сотрудники ППС успели вывести женщину, при этом сами получили порцию угарного газа.

В этот момент к ним на помощь подоспели сотрудники ДПС Денис Федоров и Никита Федоров, которые также заметили клубы дыма с улицы. Автоинспекторы на руках вынесли пострадавшего со второго этажа на улицу. Там полицейские оказали первую помощь обоим жильцам. А сержант Никита Федоров, вернувшись в квартиру, затушил огонь, причиной которого, как было установлено позднее, стало неосторожное с ним обращение.

Вскоре прибыли сотрудники МЧС, а также бригада медицинских работников, которые оказали специализированную помощь пострадавшим. Благодаря профессиональным и оперативным действиям полицейских удалось избежать трагических последствий.

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