Полицейские в Карелии устроили стрельбу по иномарке

В Пряжинском районе инспекторам ДПС пришлось применить табельное оружие для остановки транспорта, сообщили в МВД Карелии.

В субботу, 6 июня, около 20.00 на подъезде к деревне Кудама был замечен автомобиль Ford Mondeo, водитель которого при виде стражей правопорядка занервничал и попытался скрыться.

Мужчина продолжал движение, несмотря на требования.

Автоинспекторы приняли решение о применении огнестрельного оружия.

Инспектор произвел предупредительный выстрел вверх, но иномарка лишь прибавила скорость. После полицейский прострелил задние колеса авто. Но, несмотря на то что автомобиль был обездвижен, водитель попытался скрыться.

Из-за агрессивного поведения на 23-летнего петрозаводчанина надели наручники.



Мужчина пояснил, что был без прав и испугался привлечения к ответственности.