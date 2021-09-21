Полицейские в Карелии звуком сирены спасли заблудившуюся в лесу туристку

Туристка из Санкт-Петербурга, заблудившаяся во время сбора грибов в Карелии, была спасена полицейскими, которые выехали на вызов и обнаружили ее машину.

Об этом сообщили в МВД Карелии после того как на имя министра пришло благодарственное письмо от спасенной. Женщина выразила признательность сотрудникам Отделения МВД России по Лахденпохскому району.

Когда туристка гостила в Карелии, она отправилась в лес собирать грибы. Машину оставила на обочине дороги. Через некоторое время она поняла, что заблудилась и позвонила в службу спасения. Специалист перевел звонок на полицейских, которые продолжили общение с женщиной.

«Находившиеся на дежурстве сотрудник уголовного розыска майор полиции Антон Васильев и водитель дежурной части прапорщик полиции Михаил Максимов, уточнив примерное местоположение звонившей, тут же отправились на помощь», — сообщили в МВД.

Полицейские нашли оставленную на обочине трассы машину и включили сирену, звук которой помог туристке определить направление, куда идти.

«В своем письме автор указала, что благодаря разговору с полицейскими, которые смогли по телефону успокоить ее и вселить надежду, она преодолела панику и спокойно дождалась помощи», — добавили в МВД Карелии.