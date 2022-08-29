Полицейские в Петрозаводске поймали наркозакладчицу из соседнего региона

Жительница Вологодской области, приехав в Петрозаводск, начала распространять наркотики через «закладки», сообщили в МВД Карелии.
Сотрудники петрозаводского Отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали с поличным 35-летнюю уроженку Вологодской области и ее 39-летнего знакомого. Была доказана причастность женщины к 6 фактов сбыта наркотиков.
Подозреваемая распространяла т. н. «соли» в Петрозаводске через тайники-закладки. В них полицейские обнаружили и изъяли порядка 3 граммов наркотика. Во время личного досмотра мужчины у него было найдено около 2 граммов наркотических веществ.
Подозреваемых заключили под стражу. В настоящее время дальнейшие следственно-оперативные мероприятия продолжаются.
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