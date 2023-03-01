Лучше всех в Петрозаводске из Макарова стреляют сотрудники ГИБДД

В МВД Карелии определили победителей соревнований по стрельбе из пистолета Макарова.

В МВД по республике подвели итоги соревнований по стрельбе из пистолета Макарова, посвященных Дню защитника Отечества. В этом году за победу боролись более 40 команд, в составе которых свыше 80 участников.

По итогам состязаний лучший результат показала команда управления ГИБДД: совместными усилиями её участники набрали 133 балла. На втором месте с результатом в 123 балла оказались сотрудники УМВД России по Петрозаводску. Всего один балл им уступила команда управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Карелии, которая заняла почетное третье место.

В личном зачете победа досталась Александру Чекину из УГИБДД. Второе место завоевал сотрудник управления по работе с личным составом Олег Буторин, на третьем месте – Дарья Минаева из управления по вопросам миграции, сообщили в МВД Карелии.