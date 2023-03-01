Реклама

В Петрозаводске идет строительство последнего дома ЖК «Свиристель» (ВИДЕО)
01.03.2023 16:30
Как строится в Петрозаводске высотный дом с потрясающим видом на Онежское озеро (ВИДЕО)
27.02.2023 15:54
Изменились правила проезда круговых перекрестков
01.03.2023 16:02

Лучше всех в Петрозаводске из Макарова стреляют сотрудники ГИБДД

Новости. Общество
08:40, 02 Марта 2023
фото: © МВД Карелии

Новости партнеров

В МВД Карелии определили победителей соревнований по стрельбе из пистолета Макарова.

В МВД по республике подвели итоги соревнований по стрельбе из пистолета Макарова, посвященных Дню защитника Отечества. В этом году за победу боролись более 40 команд, в составе которых свыше 80 участников.

По итогам состязаний лучший результат показала команда управления ГИБДД: совместными усилиями её участники набрали 133 балла. На втором месте с результатом в 123 балла оказались сотрудники УМВД России по Петрозаводску. Всего один балл им уступила команда управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Карелии, которая заняла почетное третье место.

В личном зачете победа досталась Александру Чекину из УГИБДД. Второе место завоевал сотрудник управления по работе с личным составом Олег Буторин, на третьем месте – Дарья Минаева из управления по вопросам миграции, сообщили в МВД Карелии. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.02.2023, 07:15
На Земле бушует мощнейшая в 2023 году магнитная буря
26.02.2023, 00:10
Психолог назвал три признака, когда вашей дружбе пришел конец
26.02.2023, 08:59
РЖД сокращает глубину продажи билетов на популярные курорты
27.02.2023, 00:10
Врач назвал идеальное время, когда нужно ложиться спать
01.03.2023, 16:02
Изменились правила проезда круговых перекрестков
24.02.2023, 13:53
Ученые изучили влияние воды в Карелии на появление патологий у населения

Чтиво

27.02.2023 14:49
Без политики
«Если животное не съест микропластик в лесу, мне будет легче»
Экологическая активистка из Петрозаводска Анастасия Валова рассказала «Столице на Онего», почему она борется с мусором.
С любовью к жизни и природе
27.02.2023 12:49
«Загадочная русалка» из Петрозаводска на шоу парикмахеров: «За известностью я не гоняюсь»
23.02.2023 15:27
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске впервые за три года прошли крещенские купания
19.01.2023 09:44
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.